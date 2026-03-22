Росія розглядає Німеччину як одного з ключових опонентів

У Німеччині фіксують зростання рівня шпигунства, саботажу та інших загроз безпеці, пов’язаних із діяльністю Росії. Про це у неділю, 22 березня, повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО України з посиланням на очільника Федеральної служби з охорони конституції Німеччини Сінана Селена.

За його словами, іноземні гравці, передусім Росія, дедалі активніше застосовують широкий спектр інструментів впливу та демонструють більшу готовність до ризику, не виключаючи навіть вбивств.

У Берліні визнають, що Росія розглядає Німеччину як одного з ключових опонентів. Основними цілями таких операцій є логістичні ланцюги, оборонна промисловість і технологічний сектор.

Після початку повномасштабної війни проти України Кремль значно активізував гібридні дії. Йдеться про комплекс заходів, що включає кібератаки, дезінформаційні кампанії, шпигунство та саботаж. Метою таких дій називають спроби послабити підтримку України з боку західних партнерів і підірвати єдність Європейського Союзу. Окрему увагу, за оцінками, приділяють впливу на виборчі процеси.

«Раніше про подібні тенденції також повідомляли спецслужби Швеції. Це свідчить про розширення гібридної агресії Кремля по всій Європі», – додають у ЦПД.

Також на початку березня Центр протидії дезінформації повідомляв, що російські аеростати з розвідувальним обладнанням ведуть цілодобове спостереження за електростанціями та сланцевими кар’єрами концерну Eesti Energia у прикордонному естонському повіті Іда-Вірумаа. Завдяки цьому Росія може збирати детальні розвіддані без прямого порушення повітряного простору країни НАТО.