Росіяни перекидають з Калінінграда установки С-400

Росія протягом листопада могла перекинути з Калінінградської області, розташованої поміж європейських країн, системи ППО для заміни втрачених у війні проти України. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у неділю, 27 листопада.

«Виняткові рухи російського повітряного транспорту до листопада 2023 року свідчать про те, що Росія, ймовірно, перемістила стратегічні системи протиповітряної оборони зі свого балтійського узбережжя Калінінграда, щоб компенсувати нещодавні втрати на українському фронті», – йдеться у зведенні Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначила, що активність російських літаків між Калінінградською областю та Росією сталася після сплеску втрат російських систем ППО SA-21 (С-400) на тимчасово окупованих територіях України наприкінці жовтня 2023 року.

За даними Міноборони Великої Британії, Росія розглядає Калінінградську область як один із найбільш стратегічно чутливих регіонів, оскільки він межує із країнами НАТО – Литвою, Польщею та Данією. Те, що Росія допускає ризик у Калінінграді та забирає звідти ППО, може свідчити про зменшення військових можливостей країни та підкреслює навантаження на озброєння внаслідок війни проти України.