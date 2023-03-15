З 1 квітня міністерство оборони РФ спробує поповнити російську армію ще на 400 тис. контрактників. Про це пише «Радіо Свобода».

Як повідомляє видання, міноборони РФ розіслало в регіони документи із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані контракти.

«Радіо Свобода» відзначає, що одразу кілька російських регіональних ЗМІ публікують загальну цифру контрактників, якими необхідно поповнити російську армію. Зазначається, що планується набрати 400 тис. контрактників.

Видання пише, що основну частину роботи виконуватимуть військові комісаріати, а відповідатимуть за виконання плану губернатори.

Кілька днів тому у Держдуму РФ внесли проект про поетапне підвищення меж призовного віку у Росії: за нижньою планкою – з 18 до 21 року, за верхньою – з 27 до 30 років.