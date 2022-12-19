Росія погрожує Греції через плани надати Україні ППО

Росія пригрозила Греції наслідками у разі постачання Україні систем протиповітряної оборони С-300, які Афіни раніше зголосилися передати Києву.

У МЗС РФ вважають, що постачання систем є порушенням російсько-грецьких міжурядових угод про військово-технічне співробітництво від 30 жовтня 1995 року та про постачання продукції військового призначення від 3 грудня 2013 року, «які недвозначно забороняють постачання третій стороні без згоди Росії».

Речниця МЗС РФ Марія Захарова, в черговий раз повторюючи тези російської пропаганди, звинуватила Грецію в тому, що вона нібито «стає співучасником українських неонацистів, які, зокрема, ведуть війну проти етнічних греків, які проживають на Донбасі, у Запорізькій та Херсонській областях».

Вона заявила, що можлива передача стане «грубим порушенням» російсько-грецьких домовленостей та «неминуче матиме наслідки».

«Поки що ще не пізно, можна відмовитися від небезпечних задумів. Ще раз попереджаємо грецьке керівництво про відповідальність», – додала вона.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Греції заявляли про готовність передати Україні системи протиповітряної оборони С-300, якщо Сполучені Штати замінять їх зенітно-ракетними комплексами Patriot.