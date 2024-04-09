Російські політтехнологи розгорнули кампанію з дискредитації України щоб зупинити ухвалення допомоги Києву. Про це 8 квітня пише The Washington Post.

Видання The Washington Post отримало доступ до документів розвідки ЄС. Йдеться про понад сотню документів, датованих від травня 2022 року до серпня 2023 року, із внутрішнього листування людей, залучених до кампанії із поширення дезінформації.

Документи свідчать, що Москва у Франції та Німеччині працює над тим, щоб послабити підтримку Києва та дестабілізувати ситуацію в самій Україні.

Метадані документів вказують на те, що вони були написані членами команди, що працювала на Іллю Гамбашидзе, керівника московської PR-компанії Social Design Agency. У березні Сполучені Штати наклали санкції на Гамбашидзе за його участь в «іноземній кампанії зі зловмисного впливу» за вказівкою Кремля.

Видання наводить приклад завдання, яке один із політтехнологів доручив працівнику ботоферми: коментар від імені жителя передмістя великого міста США, який не підтримує військову допомогу, яку надають Україні, і вважає, що гроші потрібно витрачати на захист кордонів Америки.

Інший наратив передбачає звинувачення української влади у крадіжці й продажі західної зброї.

За інформацією WP, Кремль серйозно зайнявся підривом американської підтримки України в січні 2023 року. Перший заступник глави адміністрації Кремля Сєргєй Кірієнко скликав команду політтехнологів, які вже працюють над кампаніями послаблення підтримки Києва в Європі, і попросив їх розширити свої зусилля. У Республіканській партії розповіли, що пріоритетом Росії є зупинка постачання зброї, але чіткого плану росіяни не мають, тому вони «кидають речі об стіну, можливо, щось і прилипне».