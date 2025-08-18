Росіяни намагались просунутись вглиб Запоріжжя ще в 2024 році

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що російські солдати проводять перегрупування і концентруються на двох основних напрямках фронту – Покровському і Запорізькому. Про це він сказав в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Поточну ситуацію на фронті Олександр Сирський описує як «дійсно складну». Зокрема, росіяни продовжують стратегічну наступальну операцію на двох основних напрямках.

«Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії», – розповів головнокомандувач.

За його словами, наразі на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності. Однак окупанти намагаються завдати й там потужного удару, який був запланований ще на 2024-й рік, але був зірваний наступальною операцією ЗСУ на Курщині.

«Тому ситуація складна, характеризується постійними атаками противника. На Покровському напрямку щоденно фіксується близько пів сотні штурмових дій противника. Наразі це найскладніша ділянка фронту», – сказав Олександр Сирський.

Російські солдати на Покровському напрямку застосовують так звану тактику «тисячі порізів» – тобто наступ на широкому фронті малих штурмових груп.

«Ворог мав певний успіх, коли його групи просунулись до 10-12 км до декількох наших населених пунктів і раптово там з’явилися… Але після того, як було вжито низку рішучих заходів, перекинуті додаткові сили й засоби наших десантних частин, ми зачистили населені пункти та ділянки місцевості, і переможний настрій ворога змінився на відчай», – констатував головком.

Щодо Сумщини, то там російські окупанти фактично зазнали поразки, додав Сирський.

«За останні два місяці він (ворог, – ред.) втратив кілька населених пунктів. І його остання спроба наступати в районі Степного і Новокостянтинівки закінчилася повним провалом – загарбники були знищені, відкинуті за державний кордон. І наразі ми продовжуємо там наступальні дії. А ворог, розуміючи безперспективність цього напрямку своїх дій, зараз перекидає частини звідти на інші напрямки, в основному – на Запорізький», – сказав він.

Нагадаємо, на початку серпня росіянам вдалося здійснити прорив фронту у напрямку Добропілля. В ОСУВ «Дніпро» повідомили, що на Добропільському та Покровському напрямках окупанти намагаються просуватися малими групами повз першу лінію українських позицій.

15 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на Покровському напрямку. Він зазначив, що українські військові протидіють російським силам у намаганні закріпитися та збільшують тиск на ворожих солдатів.

1-й корпус НГУ «Азов» повідомив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку для протидії російським окупантам.

17 серпня Генштаб доповів, що ситуація на Донеччині, зокрема на Добропільському напрямку, покращується. За даними Генштабу, українські захисники знищили понад 900 росіян та взяли в полон майже 40.