ППО знешкодила 541 російський БпЛА

Удень вівторка, 24 березня, Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. У країну залетіло понад 550 ударних БпЛА. Про це повідомляє командування Повітряних сил.

За попередніми даними, з 09:00 по 18:00 24 квітня росіяни застосували 556 ударних БпЛА. З урахуванням нічної атаки – з 18:00 23 березня по 18:00 24 березня 2026 року – ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників типу «шахед», «гербера» та безпілотників інших типів.

«Велика кількість безпілотників залітали з півночі – Чернігівської та Сумської областей. Географія удару протягом денної пори була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Вінниччина та західні регіони країни, від Хмельницького – до Львова», – повідомили військові.

За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряна оборона знешкодила 541 російський БпЛА. Відомо про 15 влучань.

Результати роботи ППО вдень 24 березня (Інфографіка ПС)

Наслідки атаки на Україну – що відомо

Вінниця – унаслідок ворожої атаки загинув чоловік 59 років, поранено 13 людей. Наразі відомо про пошкодження дев’яти приватних будинків та двох багатоповерхівок. Пошкоджень зазнав непрацюючий ресторан.

Житомир – ворог завдав удару по центру міста. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок. У прилеглих будівлях вибито вікна. За оперативною інформацією, внаслідок атаки постраждала дівчинка 12 років, її госпіталізували.

Дніпро – у місті пошкоджено чотири багатоповерхівки. Вибуховою хвилею зачепило й три дитячі садочки.

Івано-Франківськ – унаслідок ворожої атаки по центру міста загинули нацгвардієць та його донька. Ще четверо людей, включно з шестирічною дитиною, постраждали. Пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будівель.

Львів – ударні дрони атакували центр міста та влучили в житловий будинок в Сихівському районі. Станом на вечір вівторка у лікарнях – 24 постраждалих різного ступеня тяжкості.