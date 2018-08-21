Росія відмовилася від переговорів щодо обміну 36 росіян на українських політв’язнів, – Геращенко

СуспільствоАндрій Стець, 21 серпня920

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Російська сторона не погодилася провести ініційовані Україною переговори у Мінську щодо обміну 36 засуджених громадян РФ на українських політичних в’язнів. Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

«На жаль, російська сторона і омбудсмен РФ Тетяна Москалькова відкинули ініціативу зустрітися в Мінську і обговорити ініціативу України щодо передачі РФ 36 її громадян в обмін на політв‘язнів Кремля. Росії її громадяни просто не потрібні», - заявила вона на своїй сторінці в Facebook за підсумками переговорів робочих підгруп Тристоронньої контактної групи у Мінську.

За словами Геращенко, 22 росіянина, засуджених в Україні за підготовки терактів, диверсії, шпигунство, участь в незаконних озброєних формуваннях і військових діях, написали звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням перемістити їх в РФ замість утримуваних в російських в’язницях громадян України.

Ці звернення вже направлені дипломатичними каналами в МЗС РФ, а також про це проінформовані представники Росії в гуманітарній підгрупі і Тристоронній контактній групі, а також ОБСЄ.

Нагадаємо, що на попередніх переговорах ТКГ у Мінську представники РФ не відповіли на пропозицію України обміняти 36 росіян на утримуваних в російських в’язницях українців. У Росії і на території окупованого Криму незаконно утримують близько 70 українців.

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