Російські війська відпрацьовують ракетні удари по території Естонії
Міністерство оборони Естонії вважає ситуацію дуже серйозною
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Російські війська відпрацьовують навчальні ракетні удари по території Естонії. Про це заявив канцлер міністерства оборони Естонії Кусті Салм, пише «Європейська правда».
Згідно з джерелами в НАТО, останніми днями Росія провела імітацію ракетних ударів по країнах Балтії. Салм підтвердив інформацію щодо Естонії.
«В цей час проходять навчання, на яких росіяни імітують ракетні удари по території Естонії», – сказав Салм.
Міністерство оборони Естонії вважає ситуацію дуже серйозною.
«Росіяни вважають, що ми не заслуговуємо на незалежність. Їхні нещодавні операції та стратегічні комунікації підтверджують цей висновок», – попередив Салм.
До слова, 18 червня ввечері гелікоптер російської прикордонної охорони Мі-8 порушив повітряний простір Естонії на південному сході країни в районі Койдула.
Вертоліт летів без наданого плану польоту та з вимкненим відповідачем. Російські пілоти не мали двостороннього зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.