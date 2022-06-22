Російські війська відпрацьовують навчальні ракетні удари по території Естонії. Про це заявив канцлер міністерства оборони Естонії Кусті Салм, пише «Європейська правда».

Згідно з джерелами в НАТО, останніми днями Росія провела імітацію ракетних ударів по країнах Балтії. Салм підтвердив інформацію щодо Естонії.

«В цей час проходять навчання, на яких росіяни імітують ракетні удари по території Естонії», – сказав Салм.

Міністерство оборони Естонії вважає ситуацію дуже серйозною.

«Росіяни вважають, що ми не заслуговуємо на незалежність. Їхні нещодавні операції та стратегічні комунікації підтверджують цей висновок», – попередив Салм.

До слова, 18 червня ввечері гелікоптер російської прикордонної охорони Мі-8 порушив повітряний простір Естонії на південному сході країни в районі Койдула.

Вертоліт летів без наданого плану польоту та з вимкненим відповідачем. Російські пілоти не мали двостороннього зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.