На засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі російська сторона вимагала прибрати з делегації депутатку від «Слуги народу» Галину Третьякову та замінити її на депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука, повідомив у середу, 27 жовтня, представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

«Російська сторона знову фактично заблокувала усі питання гуманітарної підгрупи. Тепер вони вже диктують нам, кого включати до нашої делегації. Точніше, вимагають прибрати з неї офіційного представника України Галину Третьякову та замінити її на Медведчука. Бажають мати справу лише з кумом Путіна», – написав Гармаш у Facebook.

За його словами, представники Росії озвучували ідею в рамках обміну «віддати трьох жінок» Україні, але лише за посередництва Медведчука.

«Ми запитали [представника РФ у ТКГ] Кульмухаметова, як РФ ставиться до ідеї передачі Україні трьох людей, але, на жаль, не почули позитивної відповіді. Фактично саме російська сторона заблокувала обговорення цього питання», – розповів Гармаш.

Нагадаємо, Віктор Медведчук перебував у складі гуманітарної підгрупи у ТКГ з 2014 до 2018 року. Ця підгрупа займається, зокрема, питаннями обміну полоненими. До неї він був представником від СБУ. Однак останній великий обмін полоненими за часів перебування Медведчука у ТКГ відбувся в грудні 2017 року.

В Україні Медведчук перебуває під домашнім арештом, проти нього розслідуються кілька кримінальних справ.