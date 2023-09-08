Внаслідок прильоту зруйнована одна із адмінбудівель поліції

Одна людина загинула та щонайменше 9 дістали поранення у результаті удару росіян по Кривому Рогу вранці 8 вересня. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

«Приліт у Кривому Розі. Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. 3-х дістали з-під завалів» – написав він.

Голова МВС Ігор Клименко згодом уточнив, що у Кривому Розі зруйнована одна із адмінбудівель поліції.

«Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Надзвичайники на місці прильоту гасять пожежу площею 200 квадратних метрів.

Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи.

«Просимо місцевих не наближатися до місця роботи екстрених служб у цілях безпеки», – повідомив Клименко.

Станом на 10:00 кількість травмованих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб.

В Кривому Розі кількість постраждалих зросла до 26.

Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в прилеглих багатоповерхівках, автівки та іншу цивільну інфраструктуру.

«Рятувально-пошукові роботи тривають. Встановлюється точна кількість потерпілих. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією держави-агресора», – повідомили в прокуратурі.

Згодом голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що кількість постраждалих внаслідок удару у Кривому Розі зросла до 41 людей.

З них 19 — госпіталізовані. Троє поранених у важкому стані. Ліквідація наслідків триває.

Близько 12:00 у Кривому Розі завершили рятувальну операцію на місці обстрілу повідомив керівник Криворізької РВА Євген Ситниченко. За його словами, одна людина загинула, ще 44 – дістали поранення.