У Києві та на околицях було чутно потужні вибухи

Удень суботи, 10 жовтня, російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, а також місцеві та моніторингові телеграм-канали.

Близько 14:00 у Києві та на околицях пролунали кілька потужних вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська та рух швидкісних цілей у напрямку столиці.

О 14:19 Віталій Кличко повідомив про влучання в будівлю ресторану в Оболонському районі. За іншою адресою в цьому районі уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

У будівлі ресторану спалахнула пожежа, яку ліквідовують рятувальники. За даними Кличка, на місці виявили чотирьох постраждалих. Одного з них госпіталізували у тяжкому стані.

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Станом на 15:37 кількість постраждалих унаслідок атаки на Оболоні зросла до шести. За даними мера Києва, п’ятьох із них медики госпіталізували.

Президент Володимир Зеленський після розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном повідомив, що цими днями зберігається особлива загроза нових російських ракетних ударів.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на українські міста й регіони. Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки загинули 25 людей, ще 100 отримали поранення.