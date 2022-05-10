Під впливом військових невдач Росія змінює свою пропаганду, повідомило у вівторок, 10 травня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Там нагадали, що Маючи чисельні переваги в живій силі та техніці, російська армія зазнає від захисників України катастрофічних втрат та поразок. Тому російська влада вирішила змінити уявлення росіян про військову «непереможність» та підготувати суспільство до можливої поразки.

За інформацією розвідки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння Росії з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО.

«На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику. За інформацією воєнної розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет-ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики», – йдеться у повідомленні ГУР.

Згідно з цією інформацією, російські пропагандисти тепер просуватимуть ідеї про необхідність об’єднання заради власного виживання та «сліпої довіри» до політики Путіна, додали розвідники.