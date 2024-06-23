Наслідки російської атаки на Харків 23 червня 2024 року

Удень 23 червня Росія завдала чергового удару по Харкову. Попередньо, росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У частині районів міста після серії вибухів зникло світло, у метро тимчасово призупинили рух потягів. Усі станції наразі працюють виключно в режимі укриття, повідомили кореспонденти «Суспільного».

В одному з районів Харкова унаслідок російських ударів уламкових поранень дістали четверо людей, одна людина загинула, повідомив міський голова Харкова Терехов.

Кількість постраждалих внаслідок ударів по Харкову збільшилася до пʼяти людей, повідомив о 15:44 керівник ОВА Синєгубов. За його інформацією, приліт стався в приватне домоволодіння. Загорівся гараж та господарча споруда на території.

О 16:25 Олег Синєгубов повідомив про 10 травмованих унаслідок ворожого авіаційного удару по цивільних об‘єктах Шевченківського та Холодногірського районів. За його даними серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років, двоє постраждалих у важкому стані, ще одна людина дістала травми середнього ступеня.

Було влучання по приватному сектору та дитячому навчальному закладу. Без світла наразі половина споживачів Харкова, додав Синєгубов.

Приблизно 0 17:07 керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість травмованих через російський обстріл Харкова збільшилася до 11. Це люди віком від 15 до 63 років. Одна людина у тяжкому стані. Інші — в середньому. Загинув 73-річний чоловік.

Синєгубов розповів, що в школі, в яку поцілили росіяни, перебувала жінка. Вона дістала травми легкого ступеня, їй надали меддопомогу. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель. В іншому районі міста зруйновані два будинки.



О 18:00 пресслужба «Харківського метрополітену» повідомила про відновлення руху потягів. Також у «Харківобленерго» розповіли, що заживили усіх споживачів, знеструмлених внаслідок авіаударів РФ.

Зазначимо, у суботу, 22 червня, російська армія атакувала Харків керованими авіабомбами. Один із КАБів зруйнував кілька поверхів житлового будинку, ще три влучили у підприємство в іншому районі міста. За попередніми даними, троє людей загинули, ще 56 постраждали. Серед поранених троє дітей 12, 13 та 17 років. Шестеро громадян, серед яких один чоловік, чотири жінки та одна дитина, перебували у тяжкому стані.