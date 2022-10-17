Бен Ходжес вважає, що військам Росії буде важче воювати цієї зими, ніж українським захисникам

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес вважає, що військам Росії буде важче воювати цієї зими, ніж українським захисникам. Про це Ходжес сказав під час ефіру на «Еспресо».

Він переконаний, що український Генштаб продовжить тиснути на російські війська і не дасть їм можливості «встати на ноги», перегрупуватись чи чогось навчитися.

«Це дуже важливо. Звісно, зимою на полі бою через погоду буде складніше. Умови для солдатів будуть складнішими, проте для російських окупантів в обороні умови будуть більш складними, аніж для українських сил, що атакують», – вважає Ходжес.

Він пояснив, що українські війська мають свій народ за плечима, а росіяни, особливо новоприбулі, недостатньо оснащені, неготові й ненавчені, будуть змушені протистояти сильним атакам українського війська.

Ходжес прогнозує, що ЗСУ й далі тиснутимуть на окупантів, здобуваючи нові успіхи. Та, ймовірно, це відбуватиметься повільніше і важче, ніж зараз.

Також Ходжес зауважив, що зимові погодні умови погіршать ситуацію й для іранських дронів.