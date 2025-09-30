Наслідки атаки на центр Дніпра

У вівторок, 30 вересня, російські окупанти атакували ударними безпілотниками середмістя Дніпра. Внаслідок атаки у місті загинула людина, понад десяток людей постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вибухи у Дніпрі пролунали близько 16:30 30 вересня. Голова ОВА повідомив, що для атаки на місто росіяни застосували безпілотники.

Спочатку було відомо про 12 постраждалих внаслідок російської атаки на Дніпро, проте станом на 17:50 кількість поранених зросла до 15. Чоловік, який постраждав від атаки БпЛА та був госпіталізований у важкому стані, помер.

Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, він обстрілу постраждала офісна будівля у центрі міста.

Доповнено 18:33. Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Дніпро зросла до 20 людей.

«У місті вогнем охопило офісне приміщення та авто. Пошкоджені багатоквартирний будинок, гуртожиток, заклад культури. Знищено 2 машини, ще 17 понівечені», – повідомив голова ОВА.

На ворожу атаку по Дніпру також відреагував президент України Володимир Зеленський. Він оприлюднив фото та відео з місця атаки, на яких видно чотириповерховий будинок у центральній частині міста, дах якого знищив безпілотник. Також на світлинах видно пошкоджені автомобілі та вибиті вікна у прилеглих будинках.

«Просто нахабний удар – вдень, по цивільній інфраструктурі. Кожним таким ударом росіяни знову й знову доводять, що сильний тиск на них потрібен», – написав Володимир Зеленський.

Наразі триває розбір завалів та ліквідація пожеж. На місці працюють медики, рятувальники та правоохоронці.