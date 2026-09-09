Внаслідок атаки частково зруйновані конструкції будинку

Вранці середи, 9 вересня, російські окупанти атакували ударним безпілотником 22-поверховий житловий будинок. Внаслідок атаки щонайменше четверо людей зазнали поранень, повідомили у пресслужбі Київської МВА.

У мережі поширили відео, на якому видно пошкоджений житловий хмарочос у Дарницькому районі. Інформацію про влучання там підтвердили у КМВА.

«Наразі відомо про чотирьох постраждалих унаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі», – повідомили у пресслужбі адміністрації.

За даними пресслужби ДСНС, внаслідок атаки сталося руйнування конструкцій багатоповерхівки на рівні 11-12 поверхів. Також на 12 поверсі виникла пожежа.

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Під час рятувальних заходів працівникам ДСНС вдалося врятувати 23 людини.

Нагадаємо, також у ніч на 9 вересня росіяни вдарили по Одеській області. Атака дронів припала на міжнародний пункт пропуску з Молдовою, там загинули дві людини, а ще троє постраждали.