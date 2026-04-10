Наслідки російської атаки на Конотоп 10 квітня

Уночі та вранці п’ятниці, 10 квітня, російські дрони атакували Одесу та Конотоп на Сумщині. Попри активну роботу протиповітряної оборони, зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури та житлову забудову. Про це повідомила влада регіонів у соцмережах.

За даними мера Конотопа Артема Семеніхіна, під ранок стались влучання у центрі міста – горіли квартири, адміністративна будівля та автомобілі. Також перебито газові мережі в одному з центральних кварталів, через що кілька багатоповерхівок залишилися без газопостачання.

Наслідки російської атаки на Конотоп 10 квітня (Фото з телеграм-каналу Артема Семеніхіна)

У результаті російської атаки одна людина дістала легке поранення руки. Ще чотирьох мешканців, чиї оселі зазнали пошкоджень, тимчасово відселили. Наразі триває обстеження житлових будинків.

Майже всю ніч росіяни атакували Одесу безпілотниками. Завдяки роботі Сил оборони житлова забудова залишилася неушкодженою, однак є пошкодження об’єкта інфраструктури, повідомив керівник МВА Сергій Лисак.