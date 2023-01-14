Російський терор дійшов навіть до пам’ятників

В окупованому Мелітополі російські загарбники демонтували пам’ятник Тарасу Шевченку. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Окупанти Мелітополя настільки хочуть винищити будь-що українське і силою нав’язати свій «рускій мір», що терор дійшов навіть до пам’ятників. При цьому орки настільки бояться народного спротиву, що як щури вилазять зі своїх нір виключно під покровом ночі. Нагадаю: декілька місяців тому окупанти вивісили на головний флагшток міста свій рашистський триколор, проте чомусь зробили це «побєдобєсіє» посеред ночі. А вчора пізно ввечері, у комендантський час у самому серці міста демонтували пам’ятник Тарасу Шевченку. Мабуть, на підвал забрали, адже тільки так і можуть розправлятись з неугодними», – написав він у Telegram.

Федоров також опублікував фото пустого постаменту.

«Орки думають, що сховавши пам’ятник вони погасять спротив тисяч жителів, які залишаються в окупації. Проте вже отримують зворотній ефект. Наші символи, як і наших жителів не зламати. Герої України – не на папері і не в камені. Вони в наших серцях і серед нас», – додав він.

Нагадаємо, що російська армія почала активно перекидати свою техніку в Запорізьку область, військові активно укріплюють Мелітопольську ділянку фронту.