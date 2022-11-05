Всього Україна отримала 20 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS

Попри фейкові заяви Міноборони Росії про нібито знищення українських HIMARS, в Пентагоні стверджують, що окупантам досі не вдалося нашкодити ні одній з пускових установок. Про це пише американське видання Politico.

«За словами високопосадовця Міністерства оборони США, який побажав залишитися невідомим, щоб дати відверту оцінку війні, Москва досі не змогла знищити жодної з цих пускових установок HIMARS», – зазначає видання.

Згідно з відкритими даними, всього Україна отримала 20 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, вилучених із власних запасів США.

Водночас Україна, як і раніше, потребує великої кількості артилерії для продовження бойових дій. За словами чиновника, темпи витрати боєприпасів залишаються високими – Україна випускає за день 4-7 тис. артилерійських снарядів, Росія – близько 20 тис.

У липні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що завдяки HIMARS українським бійцям вдалось стабілізувати ситуації на фронті.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System – з англійської «високомобільна артилерійська ракетна система»), як шасі використовує 6-колісну тактичну вантажівку M1140 FMTV.

Пускову установку можна використовувати, як реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) з боєприпасами різної дальності та як оперативно-тактичний ракетний комплекс.

Повідомлялося, що РСЗВ надають Україні з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії. Водночас, посол США в Україні сказала, що українські військові самі визначатимуть дальність застосування.