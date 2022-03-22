Окупанти спробували атакувати ЗСУ бойовими вертольотами Ка-52

Українські захисники на Харківщині відбили атаку російських окупантів, здійснену з бойових гелікоптерах. Про це з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова повідомляє «Українська правда».

«Наші Збройні сили свої позиції тримають. Сьогодні їх перевіряли бойовими вертольотами Ка-52. Цей напад було відбито. Це відбулося буквально от за годину до нашого ефіру (близько 18:30 – ред.)», – розповів він.

За словами Синєгубова, таке само наші Збройні сили тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів, зокрема і в напрямку міста Ізюма.

«Тому що вони розуміють, що фактично свою битву за Харків вони вже програли. І тому свої формування вони сконцентрували більше по тому напрямку», – додав він.

Синєгубов сказав, що найгірша ситуація в області наразі в Ізюмі, де відсутній мобільний зв’язок, електро-, тепло-, газо- та водопостачання, а окупанти впродовж кількох днів не погоджують «зелений коридор» для гумвантажу.

За його словами, комунальники працюють над відновленням теплопостачання у Лозовій після ракетних ударів. Рятувальники розбирають завали, під якими можуть перебувати мирні мешканці.

«Сьогодні вдень рашисти обстріляли місто Лозову. За інформацією Штабу оборони, зафіксували і ракетні удари. Є постраждалі серед мирних жителів, остання інформація - постраждали 8 цивільних, щонайменше 20 пошкоджених будинків!», – повідомив голова Харківської ВЦА.

За словами Синєгубова, щодня до Харкова прибуває близько 100 тонн гуманітарної допомоги з продуктами харчування та медикаментами. Далі її розподіляють через логістичні центри та волонтерів до людей.

Як інформував ZAXID.NET, під час бою на околицях Ізюму Збройні сили України поповнили перелік здобутих трофеїв. Українська армія знищила колону окупантів, а самі вони просто втекли з поля бою, покинувши техніку.