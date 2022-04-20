Російські війська намагаються продовжувати наступальні дії на сході України

Окупаційна армія держави-терориста Росії намагається продовжувати наступ у Східній операційній зоні, щоб встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у ранковому зведенні 20 квітня.

Як розповіли у відомстві, росіяни не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках війська РФ активних дій не проводили. Однак, наразі зберігається загроза ракетно-бомбових ударів російської авіації по об’єктах на території України з використанням території, аеродромів та повітряного простору Білорусі.

На Сіверському напрямку ознак формування армією РФ ударного угруповання для відновлення наступальних дій не виявлено. Охорона ділянки українсько-російського кордону на зазначеному напрямку здійснюється військовими Росії у посиленому режимі. Триває інженерне обладнання опорних пунктів у прикордонних з Україною районах.

На Слобожанському напрямку росіяни перегруповуються та поповнюють запаси. Продовжують часткове блокування Харкова та обстріли міста.

На Ізюмському напрямку окупанти спробували наступати в напрямку Сулигівки, Дібрівного. Російські військові намагаються проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням безпілотних літальних апаратів «Орлан-10».

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти продовжують обстрілювати передові позиції українських військ та шукати слабкі місця в обороні по всій лінії зіткнення. Продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Війська РФ перегруповуються для подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман.

Окупанти також намагаються наступати, щоб просунутися вглиб населеного пункту Попасна. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених росіян.

На Донецькому напрямку військові РФ штурмували у районі населеного пункту Мар’їнка.

Основні зусилля російська армія зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу «Азовсталь». Російські військові ведуть бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве. Продовжують логістично забезпечувати війська.

На Південнобузькому напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні займаних рубежів, обстрілюють позиції українських військ. Ведуть бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка.

Надалі російська армія продовжує здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ та ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області, повідомили у Генштабі.

З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області) через важкі втрати окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.

Нагадаємо, що угруповання Повітряних сил ЗСУ за попередню добу вразили дев’ять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, шість БПЛА різних типів та крилату ракету