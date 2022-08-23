Росіяни обстріляли Дніпропетровщину ракетами, «Градами» і дронами-камікадзе
Три дрони-камікадзе загарбники випустили по Нікополю
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Росіяни вдень у вівторок, 23 серпня, вдарили по Дніпропетровській області ракетами, «Градами» і дронами-камікадзе – безпілотниками, які вибухають після потрапляння в ціль. Постраждали міста Дніпро і Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За його словами, у Дніпрі внаслідок прильоту російської ракети один приватний будинок зруйновано і ще один пошкоджено. Загиблих чи постраждалих немає.
Також Резніченко розповів, що на Нікополь російські загарбники скерували три дрони-камікадзе і 20 снарядів з «Градів». Внаслідок цієї атаки понівечено кілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. Також від атаки загарбників постраждав місцевий водно-спортивний комплекс. Попередньо, ніхто не постраждав.
Крім того, за словами голови Дніпропетровської ОВА, українські воїни збили над областю три російські безпілотники-розвідники.
Нагадаємо, що Росія готується посилити обстріли України на День незалежності 24 серпня. Про це повідомили американська й українська розвідки.
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