Наслідки удару росіян по Дніпропетровщині 23 серпня

Росіяни вдень у вівторок, 23 серпня, вдарили по Дніпропетровській області ракетами, «Градами» і дронами-камікадзе – безпілотниками, які вибухають після потрапляння в ціль. Постраждали міста Дніпро і Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, у Дніпрі внаслідок прильоту російської ракети один приватний будинок зруйновано і ще один пошкоджено. Загиблих чи постраждалих немає.

Також Резніченко розповів, що на Нікополь російські загарбники скерували три дрони-камікадзе і 20 снарядів з «Градів». Внаслідок цієї атаки понівечено кілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. Також від атаки загарбників постраждав місцевий водно-спортивний комплекс. Попередньо, ніхто не постраждав.

Крім того, за словами голови Дніпропетровської ОВА, українські воїни збили над областю три російські безпілотники-розвідники.

Нагадаємо, що Росія готується посилити обстріли України на День незалежності 24 серпня. Про це повідомили американська й українська розвідки.