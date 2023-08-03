Росіяни також обстріляли церкву тоді, коли рятувальники ліквідовували пожежу після попереднього обстрілу

Російські воєнні злочинці вранці в четвер, 3 серпня, обстрілювали з артилерії Херсон, поцілили в церкву і у тролейбус. Є постраждалі.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, росіяни обстріляли церкву у середмісті Херсона. Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Їх госпіталізували.

За його словами, 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Крім того, 74-річний чоловік отримав важкі поранення грудної клітки та черепно-мозкову травму.

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ, окупанти обстріляли Свято-Катериненський собор. Під час гасіння пожежі відбувся повторний обстріл. Постраждали четверо рятувальників. Їх усіх госпіталізували.

Нагадаємо, що росіяни обстрілюють Херсон з артилерії майже щоденно.