Росіяни обстріляли тролейбус і церкву в Херсоні
Коли рятувальники гасили пожежу, росіяни обстріляли церкву повторно
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Російські воєнні злочинці вранці в четвер, 3 серпня, обстрілювали з артилерії Херсон, поцілили в церкву і у тролейбус. Є постраждалі.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, росіяни обстріляли церкву у середмісті Херсона. Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Їх госпіталізували.
За його словами, 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Крім того, 74-річний чоловік отримав важкі поранення грудної клітки та черепно-мозкову травму.
Як повідомило Міністерство внутрішніх справ, окупанти обстріляли Свято-Катериненський собор. Під час гасіння пожежі відбувся повторний обстріл. Постраждали четверо рятувальників. Їх усіх госпіталізували.
Нагадаємо, що росіяни обстрілюють Херсон з артилерії майже щоденно.