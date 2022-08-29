Росіяни вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру в Миколаєві, є загиблі. Також вибухи лунають у Херсоні. Відомо про щонайменше двох загиблих мирних мешканців.

У понеділок, 29 серпня, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни обстріляли місто. Близько 16:00 він повідомив, що після щільних обстрілів центральної частини міста відомо про одного загиблого перехожого. Також за інформацією Кіма, жертви є і в обстріляних житлових будинках.

«Тварини окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий і цивільні в будинках. Всі служби працюють», – повідомив Віталій Кім.

Він закликав мешканців не покидати укриття. Також він просить не пересуватися містом на автомобілях. За його словами, ворог готується нанести ще удари.

Також обстріли і вибухи лунають в окупованому Херсоні. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його інформацією, станом на 16:30, є влучання у житлові будинки та навчальні заклади, відомо про 2 загиблих та 5 поранених. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники.

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що у місті лунає сирена та чутно звуки вибухів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на Херсонщині.