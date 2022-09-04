Цьогоріч всі школи Мелітополя були оточені військовими, вхід в школи був через металошукачі

Військовослужбовці армії держави-терориста Росії можуть влаштувати провокації у навчальних закладах тимчасово захопленого Мелітополя і звинуватити в цьому ЗСУ. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, пише «Укрінформ».

За його словами, на сайті російського міноборони було оприлюднено координати навчальних закладів Мелітополя, по яких начебто будуть задані удари «з боку ЗСУ».

«Міністерство оборони РФ випустило статтю, що ЗСУ готуються до диверсій в школах Мелітополя, розмістивши всі їх координати. Ми розуміємо навіщо вони це зробили, щоб пояснити низьку явку до шкіл та прикрити свої майбутні провокації», – повідомив Федоров.

За його словами, такого 1 вересня, як цьогоріч, у Мелітополі не було ніколи. Всі школи були оточені військовими, вхід в школи був через металошукачі, а батьків до навчальних закладів майже не пускали. В цьому році точно не будуть працювати 5 шкіл в Мелітополі, де зараз розташовані казарми та склади боєприпасів загарбників, зазначив мер.

Також він додав, що діти здебільшого не ходять до шкіл, але росіяни продовжують тиснути на батьків, погрожуючи штрафами та позбавленням батьківських прав.

«Сьогодні кілька інтернатів нашого міста готують до повного пансіону школярів, яких відберуть від батьків», – сказав Федоров.