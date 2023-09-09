ЗСУ продовжують тактичне просування на схід від Роботиного

Російське командування почало перекидати під нещодавно деокуповане Роботине, що на Запоріжжі, підкріплення з інших ділянок фронту. Окупанти відчувають тиск на свої оборонні лінії, що зменшить їхні наступальні можливості на фронті, повідомили у прес-службі міністерства оборони Великої Британії у суботу, 9 вересня.

За даними британської розвідки, Сили оборони зайшли у багаторівневу лінію оборони російських окупантів, яка пролягає на схід від деокупованого Роботиного. Підрозділи росіян виснажуються тактичним просуванням ЗСУ та мають менше можливостей наступати на цьому напрямку.

«Цілком ймовірно, що Росія передислокувала сили з інших районів лінії фронту, щоб замінити виснажені підрозділи навколо Роботиного. Ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність Росії проводити власні наступальні операції на інших ділянках лінії фронту», – повідомили у прес-службі Міноборони Великої Британії.

У міністерстві додали, що українські військові також продовжують тиснути на російські позиції на південь від Бахмуту, поступово досягаючи успіхів між Кліщіївкою та Андріївкою. Звідки саме командування окупантів забирає підрозділи на укріплення напрямку поблизу Роботиного, у британській розвідці не уточнили.

Нагадаємо, 28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила, що село Роботине звільнили Сили оборони України. За її словами, ЗСУ просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого попри шалений опір ворога.