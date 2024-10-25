Росіяни привласнюють бази відпочинку на окупованій частині Запорізької області

Окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький заявив про так звану націоналізацію баз відпочинку на узбережжі Азовського моря, що фактично означає їхнє захоплення росіянами. Про це у п’ятнтцю, 25 жовтня, повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни визнали понад тисячу баз відпочинку на окупованому Запоріжжі нібито безгосподарним майном і тому найближчим часом планують їх привластинити. Процес захоплення об’єктів окупанти вирішили розпочати вже зараз попри те, що оголосили крайній термін для постановки нерухомості на російський облік до 1 січня 2028 року.

«Аргументом для цього злочину кремлівський посіпака називає залучення туристів і створенням нових робочих місць», – йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву зауважують, що росіяни з перших днів повномасштабного втрогрнення захоплюють нерухомість на узбережжі Азовського моря. Зокрема, вони намагаються привласнити пансіонати та бази відпочинку, щоб організувати свій туристичний бізнес. Інші об’єкти – перетвеорюють на казарми для своїх військових.

Нагдаємо, у травні 2024 року стало відомо, що користуючись тим, що після окупації більша частина жителів Запорізької області виїхала, росіяни почали нову хвилю конфіскації майна. Вони оголошують житло людей, яке не переоформлене за російськими правилами, «безхазяйним» та привласнюють його.