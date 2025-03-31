Росіяни п'ятьма КАБами атакували громаду на Запоріжжі

Ввечері понеділка, 31 березня, російські окупанти атакували прифронтову громаду у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Повітряну тривогу на Запоріжжі оголосили о 17:55. Жителів регіону попередили про загрозу застосування росіянами керованих авіаційних бомб (КАБів). Вже близько 18:40 начальник ОВА Іван Федоров повідомив, що окупанти завдали п’ять ударів по одній з прифронтових громад області, застосувавши для цього КАБи.

Росіяни поцілили у житловіий будинок. Внаслідок атаки загинула 66-річна місцева жителька, її тіло з-під завалів деблокували рятувальники. Ще троє людей – отримали травми. Йдеться про двох жінок 46 та 74 років й 57-річного чоловіка. За словами Івана Федорова, старшу жінку госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали соціальні заклади.

Нагадаємо, в ніч на 21 березня росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула ціла родина: 14 річна дівчина, та її 38-річна мати й 41-річний батько. Ще 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.