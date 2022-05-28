Знову ціллю російських окупантів стали житлові будинки

Зранку у суботу, 28 травня, російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Миколаєва. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич у Telegram.

«Знову ціллю російських окупантів стали житлові будинки. Маємо попередню інформацію про постраждалих цивільних», – повідомив він.

Подробиці мер обіцяє повідомити згодом.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у результаті обстрілу є поранені цивільні. Станом на 12:45 кількість постраждалих уточнюється.

Руйнувань зазнав щонайменше один багатоквартирний будинок. У квартирах миколаївців повибивало шибки, зруйновано балкони. Потрощено також автомобілі, припарковані на подвір'ї будинку, повідомляє «Суспільне Миколаїв».