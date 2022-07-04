Зруйнована окупантами школа у Харкові. 4 липня 2022 року

Війська держави-терориста Росії вранці 4 липня обстріляла Харків, два вибухи пролунали о 04:03 та о 04:04. Внаслідок ракетних ударів частково зруйнована школа у Шевченківському районі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Попередньо, постраждалих немає, у будівлі нікого не було.

За словами голови ОВА, впродовж доби окупанти обстрілювали міста та села Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Обстріли зруйнували житлові будинки, господарські споруди, гаражі та інші будівлі.

Від дій окупантів загинули троє мешканців села Безруки, Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали з артилерії. Поранено шістьох людей.

Протягом доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат і відступив. У районі Ізюма ворог веде наступ у напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини. ЗСУ стримують ворога. Бої тривають.

Речник обласного управління рятувальників Євген Василенко у коментарі «Суспільному» повідомив, що Рятувальники проводять роботи по розбиранню завалів бетонних залишків конструкцій, плит та інших будівельних матеріалів.

«Частково зруйнована триповерхова будівля навчального закладу… За попередніми даними, було два влучання, у будівлі навчального закладу не було нікого. Тип ракети встановлює поліція», – сказав Василенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни почали обстрілювати Харків боєприпасами більшої потужності.