Росіяни ракетним ударом зруйнували коледж у Куп’янську
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Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що вдень окупанти з зенітно-ракетного комплексу С-300 обстріляли Куп'янськ, поцілили у приміщення автотранспортного коледжу, повністю зруйнувавши його.
«Окупанти знову обстріляли місто Куп'янськ. Сьогодні, близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж», – написав він у Telegram.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Однак, приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано.
Прикордонний з Росією Куп’янськ щодня зазнає ворожих обстрілів. У Куп’янському районі тривають бойові дії за звільнення 29 населених пунктів.
Сам Куп’янськ ЗСУ звільнили 10 вересня.