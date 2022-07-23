Серед військових РФ вже так багато відмовників, що для них виготовили спеціальний штамп

Громадяни держави-терориста Росії, які проживають на території окупованого Криму, відмовляються підписувати чи продовжувати військові контракти, оскільки розуміють, що їх одразу відправлять на війну проти України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю «Крим. Реалії».

За його словами, якщо перші місяці, бойовий армійський склад РФ (БАРС) активно залучався через формування військових батальйонів, то зараз вже є ознаки того, що громадяни Росії відмовляються підписувати контракти.

«Вони розуміють, що вони одразу будуть направлені до нас, на нашу територію, для ведення бойових дій. Ось така зараз ситуація з мобілізаційними ресурсами та взагалі із закликом на службу на Кримському півострові», – розповів Скібіцький.

При цьому він уточнив, що кількість відмовників залежить від гарнізонів.

«Там, де більше втрат, у підрозділах, що воюють на нашій території, ось там найбільше такі протестні настрої. Не скажу, протестні настрої, це просто люди не хочуть продовжувати контракт і його розривають. Тому, що юридично – війни немає. Є «спеціальна операція», що дозволяє після повернення до свого підрозділу, не продовжувати контракт», – каже Скібіцький.

Він додав, юристи росіянам навпаки нагадують, як це правильно зробити.

«Бо якби була війна, це була б зовсім інша відповідальність за невиконання наказу», – підсумував представник ГУР.

Зауважимо, що за даними російських ЗМІ, з початку вторгнення Росії в Україну щонайменше 1793 солдати з 22 регіонів країни-агресора відмовилися брати участь у бойових діях.