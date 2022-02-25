Російські війська продовжують цинічне і жорстоке вторгнення у Харківську область, яке супроводжується обстрілом об’єктів цивільної інфраструктури. Вторгнення триває вже дві доби, за цей час загинули 11 людей, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Попри заяви керівництва країни-агресора, ворог обстрілює житлові будинки, сьогодні відбувся обстріл Центру крові, навчального закладу, є жертви серед мирного населення», – розповів він у п’ятницю, 25 лютого.

За словами Синєгубова, впродовж двох діб від російських обстрілів на Харківщині загинули 11 людей, з них четверо військових, ще 82 людини отримали поранення (з них 23 військових).

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