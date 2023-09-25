Люди, які загинули під час обстрілу, перебували в той момент на вулиці

Російські воєнні злочинці увечері в понеділок, 25 вересня, завдали масованого удару по Дніпровському району Херсона. Внаслідок удару загинули троє людей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як повідомила Херсонська обласна прокуратура, росіяни обстріляли місто з артилерії. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків та одна жінка, які в цей момент перебували на вулиці.

Крім того, внаслідок цього обстрілу ще двоє людей отримали поранення. Прокурори розслідують обстріл як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Це вже не перший обстріл Дніпровського району Херсона за цей день. Раніше окупанти обстріляли ринок. Є руйнування, 45-річна продавчиня отримала поранення.

Зауважимо, що вранці в понеділок росіяни обстріляли Берислав Херсонської області, влучили в ЖЕК. Унаслідок цього обстрілу двоє людей загинули на місці, а пізніше ще один чоловік помер у лікарні.