Щонайменше шестеро людей загинули, троє отримали поранення

У середу, 10 серпня, росіяни вчергове обстріляли Бахмут на Донеччині. Обстріли велися з реактивних систем залпового вогню. Ракети влучили у житловий квартал. За інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, внаслідок обстрілів щонайменше 6 людей загинули, 3 отримали поранення.

Він розповів, що близько 11:40 росіяни відкрили вогонь по місту з РСЗВ. За попередніми підрахунками, пошкоджено 12 будинків, у чотирьох із них виникли пожежі.

«Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині. Залишатися тут – небезпечно! Росіяни ніколи не воювали з честю – не починатимуть і зараз. Вони будуть вбивати цивільних стільки, скільки зможуть. Вкотре закликаю всіх – евакуюйтесь! Врятуйте себе та своїх близьких!», – закликав Кириленко.

Фото Павла Кириленка

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 18:00 середи, 10 серпня, на Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру поблизу Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки та Вершини. Ворого завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Вершини та Веселого.