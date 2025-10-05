Росіяни застосовують тактику атак на цивільні авто

У неділю, 5 жовтня, російські окупанти завдали удару дронами по двох автомобілях у Харківській області. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, а також постраждала волонтерка, повідомили у пресслужбі прокуратури Харківщини.

За даними правоохоронців, близько 12:00 5 жовтня російський дрон атакував автомобіль, який їхав трасою в Куп’янському районі. За попередніми даними, по авто вдарив безпілотник «Молнія».

«Поранення отримала 37-річна волонтерка, яка була за кермом», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

За дві години, о близько 14:00, російський FPV-дрон влучив в автомобіль у селі Колодязне в Куп’янському районі. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 50 та 35 років.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування ч.ч. 1, 2 ст. 438 ККУ (вчинення воєнного злочину).

Нагадаємо, 3 жовтня на Донеччині російський FPV-дрон вбив 38-річного журналіста з Франції Антоні Лаллікана. Його колега Георгій Іванченков з видання Kyiv Independent отримав поранення.