Внаслідок атаки постраждала провідниця

У неділю, 19 липня, російська армія атакувала ударними дронами пасажирський потяг у Запорізькій області. Внаслідок атаки загорівся локомотив, є постраждала, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

На фото, які оприлюднили у пресслужбі «УЗ», видно знищений вогнем локомотив. Сполучення поїзда компанія не уточнила.

«Моніторингова група “УЗ” дала завчасну команду на евакуацію, тому обійшлося без жертв. За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна з наших провідниць, наразі концентруємось на тому, щоб якомога швидше надати їй допомогу», – повідомили у пресслужбі компанії.

Наслідки атаки дрона на потяг «Укрзалізниці»

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Людей, які їхали в потязі, довезуть до Запоріжжя автобусами.

Нагадаємо, напередодні, 18 липня, росіяни також вдарили дроном по пасажирському поїзді, який рухався Запорізькою областю. Усіх пасажирів своєчасно евакуювали, тому ніхто не постраждав. Водночас удар БпЛА знищив локомотив та пошкодив вагони.