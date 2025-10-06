Внаслідок атаки у пологовому будинку в Сумах пошкоджений дах

У понеділок, 6 жовтня, російський ударний дрон атакував пологовий будинок у Сумах. На момент атаки у будівлі пологового перебували понад 160 людей, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, росіяни атакували пологовий будинок близько 11:30 6 жовтня. Внаслідок атаки загорівся дах перинатального центру. За попередньою інформацією, росіяни завдали прицільного удару дроном «Італмас».

У пресслужбі Сумської ОВА повідомили, що за годину до удару у Сумському районі оголосили про повітряну тривогу, тож усіх пацієнтів завчасно спустили в укриття. Внаслідок атаки постраждала 60-річна працівниця медзакладу, яка мала стресову реакцію на вибух. Їй надали допомогу на місці.

Також Сумська ОВА оприлюднила відео, на якому видно момент влучання у пологовий будинок. На кадрах видно схожий дрон, схожий на Shahed, який врізався в дах будівлі перинатального центру.

За даними Андрія Єрмака, на момент атаки у пологовому будинку перебували 11 дітей, 35 пацієнток та 120 працівників.

Нагадаємо, 4 жовтня росіяни завдали подвійного удару по вокзалу на Сумщині. Внаслідок атаки постраждали близько 30 людей, серед них – троє дітей.