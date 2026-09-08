Внаслідок удару сильно постраждав офіс телеканалу

У вівторок, 8 вересня, російські окупанти завдали удару по будівлі телеканалу «Ми – Україна» в Києві. На момент атаки журналісти каналу були в ефірі, є постраждалі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що росіяни атакували офіс телеканалу ударним дроном. Внаслідок атаки будівля частково зруйнована.

«Станом на зараз відомо про пʼятьох постраждалих. На жаль, кількість ще може збільшитися. “Шахеди” проти медіа – це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це», – повідомив Зеленський.

Канал «Ми – Україна» повідомив, що під час удару його журналісти працювали в ефірі телемарафону «Єдині новини». За даними журналістів, основний удар припав на ньюзрум та робочі кабінети персоналу.

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На місці події працюють рятувальники та медики.

На сторінці каналу нагадали, що його офіс не вперше страждає від російських атак. Зокрема, у ніч на 20 серпня внаслідок масованої атаки на Київ у будівлі «Ми – Україна» вибило вікна, була пошкоджена стеля в коридорах та зазнав ушкоджень ньюзрум.