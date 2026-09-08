Внаслідок атаки постраждала 26-поверхова будівля

У ніч на вівторок, 8 вересня, російські окупанти завдали ударів по Києву балістичними ракетами. Через атаку є руйнування у пʼятьох районах міста, там є загиблі та постраждалі, повідомили у пресслужбах КМВА, КМДА та ДСНС Києва.

Про швидкісні цілі, які рухаються в напрямку Києва, у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили близько 03:30. Росіяни здійснили кілька хвиль ракетних атак.

Внаслідок обстрілу зафіксували руйнування щонайменше у пʼятьох районах міста. Зокрема, у Голосіївському районі атака пошкодила 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23 поверху, та спричинила пожежу у гаражі, нежитловій будівлі, навчальному закладі та бізнес-центрі. Там виявили одного постраждалого. Ще двох людей заблокувало вибуховою хвилею в одній з квартир 16-поверхового будинку.

За даними КМВА, у Соломʼянському районі на 5-поверховий житловий будинок впали уламки, рятувальники евакуювали 10 людей. Одну людину госпіталізували. Також пошкоджений 3-поверховий житловий будинок на іншій локації.

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У Дарницькому районі пошкоджений автомобіль та зайнялася пожежа в гаражі. Також загоряння гаражів сталося у Подільському та Дніпровському районах. Крім цього, у Подільському районі виникло загоряння у складській будівлі.

«Двоє людей загинуло внаслідок ворожої атаки, кількість постраждалих збільшилась до 10», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Крім того, окупанти вчергове атакували Київську область, повідомили у пресслужбі ДСНС. Під дронову атаку потрапили Бориспільський та Фастівський райони. Там виникли пожежі на промислових підприємствах. Також росіяни двічі атакували будівлю одного з логістичних комплексів.

Нагадаємо, у ніч на 5 вересня росіяни вперше за довгий час атакували аеропорти «Київ» у Жулянах та «Бориспіль» у Борисполі. Удари повʼязують з візитом спецпредставників президента США до України, який відбувся 6 вересня.