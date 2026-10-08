Внаслідок атаки на два автобуси загинули 30 людей, а ще 18 постраждали

У четвер, 8 жовтня, російські окупанти завдали удару по двох рейсових автобусах у Краматорську, що на Донеччині. Внаслідок атаки є багато загиблих та постраждалих, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Спершу в ОВА повідомили про атаку на один автобус, проте у пресслужбі Донецької обласної прокуратури уточнили, що росіяни атакували два рейсові автобуси. За попередніми даними, машини атакували за допомогою уніфікованого міжвидового планерного боєприпасу УМПБ Д-30 СН 30 калібру.

Станом на 12:15 відомо про 30 загиблих внаслідок атаки на автобуси. Ще 18 людей постраждали.

«Росіяни прицільно б’ють по цивільних. Для них автобус із пасажирами — приваблива мішень саме тому, що одним ударом можна вбити якомога більше людей», – написав голова ОВА.

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Вадим Філашкін оголосив, що дав розпорядження Краматорській та Слов’янській міським військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту. Він закликав мешканців поставитися до цього з розумінням та закликав евакуюватися у безпечніші регіони.