Російські війська обстріляли село Подоли Куп’янського району на Харківщині. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна отримала поранення, повідомив у суботу, 26 серпня, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, дані загиблих і поранених встановлюються. Голова Харківської ОВА додав, що воєнні злочинці влучили в цивільний об’єкт – кафе, де вдень перебували місцеві жителі.

Синєгубов додав, що На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Нагадаємо, що росіяни за останні тижні суттєво посилили обстріли Куп’янського району Харківщини. Через це в районі оголосили обов’язкову евакуацію.