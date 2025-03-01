Пожежа на місці влучання безпілотника в Запоріжжі, 1 березня

Увечері суботи, 1 березня, окупаційні війська здійснили дронову атаку на Запоріжжя. Під удар потрапила житлова багатоповерхівка, в якій виникла пожежа. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

О 19:33 Запорізька ОВА оголосила повітряну тривогу в регіоні через загрозу ударних безпілотників. Невдовзі Іван Федоров повідомив, що ворог влучив у житлову багатоповерхівку. На опублікованому відео видно масштабну пожежу на даху будинку.

За словами керівника ОВА, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки БпЛА на Запоріжжя, поки в регіоні триває тривога.

«Наразі у медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. На місці влучання чергує бригада швидкої допомоги», – розповів Федоров.

Згодом керівник ОВА повідомив, що ворожий ударний дрон зруйнував дах житлового будинку. Відбулось загоряння на площі 300 м2.

Доповнено. За інформацією ОВА, унаслідок ворожого удару постраждала 31-річна жінка, яку медики доставили до лікарні. Ще кілька постраждалих отримали медичну допомогу на місці. Через атаку БпЛА пошкоджено чотириповерховий житловий будинок.