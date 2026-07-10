У Кремінській громаді досі залишається близько тисячі дітей

Російські окупанти відмовляються евакуювати дітей з тимчасово окупованої Кремінної в Луганській області. За словами голови Луганської ОВА Олексія Харченка, неповнолітніх використовують як «живий щит».

9 липня Харченко розповів, що російська окупаційна влада не тільки не проводить евакуацію дітей з Кремінної, але й відмовляється направляти їх на літнє оздоровлення. У громаді наразі перебуває близько тисячі дітей.

«Близько тисячі дівчат та хлопців, що залишаються в окрузі, загарбники використовують у якості "живого щита", яким прикривають злочинні дії російської армії», – повідомив Харченко.

Голова ОВА додав, що росіяни на окупованих територіях також стикаються з кризою на ринку праці. За його словами, на ТОТ Луганщини в межах «всеросійського ярмарку працевлаштування» на майже 3900 вакансій відгукнулися тільки 46 людей.

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Зазначимо, місто Кремінна розташоване за 20 км від Сіверськодонецька та за 90 км від Луганська. З квітня 2022 року місто перебуває під окупацією. Лінія зіткнення проходить за близько 20 км від Кремінної.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2025 року росіяни використали цивільних як прикриття під час штурму міста. Російський командир наказав використовувати цивільних, щоб прикриватися ними у разі вогневого контакту.