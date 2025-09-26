Росіяни атакували Херсон авіабомбами з винищувачів Су-34

Вранці п’ятниці, 26 вересня, російські окупанти завдали масованого авіаційного удару по Херсону. Впродовж години росіяни скинули на місто 15 авіабомб, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 05:10 голова ОВА повідомив, що два російських винищувачі Су-34 зайшли на пускові рубежі для атаки на Херсон. Згодом кількість літаків, які залучили росіяни для атаки, зросла до семи.

«Впродовж години по місту “прилетіло” близько півтора десятка авіабомб», – повідомив Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок російської атаки у Херсоні пошкоджена адміністративна будівля та дев’ять приватних будинків. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Крім того, близько 08:30 росіяни атакували Херсон з артилерії. Внаслідок атаки знищений автобус. 48-річна жінка зазнала поранень – за даними ОВА, вона має опіки обличчя, контузію та черепно-мозкову травму.

Доповнено 11:15. У пресслужбі Херсонської обласної прокуратури повідомили, що внаслідок артилерійської атаки на Херсон загинула жінка.

Нагадаємо, 23 вересня росіяни атакували дронами Запоріжжя, завдавши п’ять ударів поспіль по території міста. Внаслідок атаки загинула людина, ще 12 поранених. До того, в ніч на 22 вересня, окупанти обстріляли Запоріжжя авіабомбами, внаслідок чого загинули три людини.

25 вересня Силам оборони вдалося збити російський Су-34, який атакував Запоріжжя керованими авіабомбами. Вартість одного такого бомбардувальника – від 33 до 50 млн доларів.