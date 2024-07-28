Росіяни за тиждень випустили по Україні 700 КАБів та понад 100 дронів-камікадзе
Протягом останнього тижня російські окупанти випустили по території України приблизно 700 керованих авіаційних бомб та понад сотню дронів Shahed. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 липня.
Так, з 22 по 28 липня росіяни застосували загально 800 повітряних снарядів по дев'яти областях України:
- Київській;
- Харківській;
- Одеській;
- Запорізькій;
- Херсонській;
- Дніпропетровській;
- Сумській;
- Донецькій;
- Житомирській.
«Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО», – повідомив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у ніч на 27 липня Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, атакувавши південь та північний схід країни керовану авіаракету Х-59/Х-69 з тимчасово окупованої частини Запорізької області та чотирма безпілотниками Shahed. Раніше, 25 липня, окупанти випустили по Україні 38 дронів, 25 з яких вдалося збити.