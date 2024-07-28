З 22 по 28 липня росіяни вдарили 700 керованими авіабомбами

Протягом останнього тижня російські окупанти випустили по території України приблизно 700 керованих авіаційних бомб та понад сотню дронів Shahed. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 липня.

Так, з 22 по 28 липня росіяни застосували загально 800 повітряних снарядів по дев'яти областях України:

Київській;

Харківській;

Одеській;

Запорізькій;

Херсонській;

Дніпропетровській;

Сумській;

Донецькій;

Житомирській.

«Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, атакувавши південь та північний схід країни керовану авіаракету Х-59/Х-69 з тимчасово окупованої частини Запорізької області та чотирма безпілотниками Shahed. Раніше, 25 липня, окупанти випустили по Україні 38 дронів, 25 з яких вдалося збити.