Вранці 6 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по Шепетівському району Хмельницької області. Одна з ракет впала на пустирі, інша – поруч з інфраструктурним об'єктом. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Інформацію про ракетний обстріл підтвердив голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій зранку в четвер, 6 жовтня. За його словами, близько 06:00 ворог випустив дві ракети по Шепетівському району. В цей час у області була повітряна тривога.

«Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає. Інша впала на пустирі. За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків», – повідомив він.

Також внаслідок ракетного удару дерево впало на залізничну колію, тож зупинився потяг. Станом на 09:00 рух потяга відновлено. Загиблих та постраждалих немає.

Додамо, що також вранці 6 жовтня російські війські завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Загарбники випустили на міські житлові багатоповерхівки сім ракет. Наразі кількість загиблих та постраждалих уточнюють.