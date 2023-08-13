Наслідки російського обстрілу Херсонщини

Вранці 13 серпня російські окупанти обстріляли Херсонську область, вбили щонайменше 5 дорослих та 23-денну дитину. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак.

Спершу росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ, загинули двоє чоловіків, також є поранена. Було зруйновано й пошкоджено 5 приватних житлових будинків.

Згодом у МВС додали, що у Широкій Балці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув місцевий мешканець і сім’я – чоловік, дружина та їхня дочка, якій 23 дні від народження, а 12-річного сина госпіталізували у тяжкому стані. Стан дитини критичний.

Нагадаємо, росіяни мало не щодня завдають ударів по деокупованій території Херсонської області. 3 серпня росіяни обстріляли тролейбус і церкву в Херсоні. 7 серпня окупанти знову обстріляли Херсон, влучивши в житлові будинки. Внаслідок влучання в багатоповерхівці виникла пожежа, а приватний будинок обвалився. 10 серпня окупанти обстріляли селище на Херсонщині, коли місцеві отримували гуманітарну допомогу.

Натомість на лівобережжі Херсонщини також лунають вибухи – Сили оборони знищують склади боєприпасів, техніку, живу силу та логістичні шляхи військ РФ.