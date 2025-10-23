Російські літаки порушили повітряний простір Литви
Місце інциденту зараз патрулюють два іспанські винищувачі
Увечері четверга, 23 жовтня, російські військові літаки порушили повітряний простір Литви та пробули там 18 секунд. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
«Це є грубим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви. Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейської протиповітряної оборони», – додав Науседа.
За інформацією Міністерства оборони країни, російські літаки порушили державний кордон поблизу міста Кібартай, що межує з Калінінградською областю РФ. Винищувач Су-30 та літак-заправник Іл-78 пролетіли близько 700 м над територією Литви за 18 секунд.
«У відповідь на інцидент у повітря підняли два винищувачі Eurofighter Typhoon іспанських Військово-повітряних сил, які виконують місію НАТО з повітряного патрулювання. Вони вилетіли до місця порушення і зараз патрулюють повітряний простір над місцем інциденту», – повідомили військові.
Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах російського посольства, аби вручити ноту протесту.
«Міністерство висловлює рішучий протест і вимагає від Російської Федерації негайно надати пояснення щодо порушення повітряного простору Литви та вжити всіх необхідних заходів, щоб у майбутньому такі інциденти не повторювалися», – ішлося в заяві МЗС.
Нагадаємо, 25 вересня два угорські винищувачі Gripen перехопили п’ять російських військових літаків, що наблизились до повітряного просто країн Балтії. Російські військові літаки Су-30, Су-35, а також три МіГ-31, пролітаючи над Балтійським морем, наблизилися до повітряного простору Латвії.
Раніше, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу порушили повітряний простір Естонії та перебували там протягом 12 хвилин.