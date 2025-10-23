У країну залетіли винищувач Су-30 і літак-заправник Іл-78

Увечері четверга, 23 жовтня, російські військові літаки порушили повітряний простір Литви та пробули там 18 секунд. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

«Це є грубим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви. Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейської протиповітряної оборони», – додав Науседа.

За інформацією Міністерства оборони країни, російські літаки порушили державний кордон поблизу міста Кібартай, що межує з Калінінградською областю РФ. Винищувач Су-30 та літак-заправник Іл-78 пролетіли близько 700 м над територією Литви за 18 секунд.

«У відповідь на інцидент у повітря підняли два винищувачі Eurofighter Typhoon іспанських Військово-повітряних сил, які виконують місію НАТО з повітряного патрулювання. Вони вилетіли до місця порушення і зараз патрулюють повітряний простір над місцем інциденту», – повідомили військові.

Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах російського посольства, аби вручити ноту протесту.

«Міністерство висловлює рішучий протест і вимагає від Російської Федерації негайно надати пояснення щодо порушення повітряного простору Литви та вжити всіх необхідних заходів, щоб у майбутньому такі інциденти не повторювалися», – ішлося в заяві МЗС.

Нагадаємо, 25 вересня два угорські винищувачі Gripen перехопили п’ять російських військових літаків, що наблизились до повітряного просто країн Балтії. Російські військові літаки Су-30, Су-35, а також три МіГ-31, пролітаючи над Балтійським морем, наблизилися до повітряного простору Латвії.

Раніше, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу порушили повітряний простір Естонії та перебували там протягом 12 хвилин.